Суд обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» возместить вред почвам на 988 тыс.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора выявило затопление территории в районе дома № 62 по ул. Н. Островского в Астрахани канализационными сточными водами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам выездного обследования стало известно, что сети водоотведения состоят на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Причиненный в результате излива сточных вод из канализационного колодца ущерб оценили на сумму 988,7 тыс. руб.

Надзорное ведомство потребовало от МУП г. Астрахани «Астрводоканал» оплатить вред почвам в добровольном порядке, но там требование проигнорировали. Управление попросило Арбитражный суд Астраханской области взыскать с предприятия ущерб. Суд в полном объеме удовлетворил требование. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов