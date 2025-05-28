Страны ЕС почти исчерпали годовую квоту на импорт российского чугуна в 2025 году

Европейские компании за январь—апрель 2025 года практически исчерпали годовую квоту на закупку российского чугуна, установленную Еврокомиссией в рамках 12-го пакета санкций. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Евростата. В России в ближайшие месяцы ожидается снижение объемов производства сплава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди главных импортеров из ЕС оказались Италия (524 620 т), Латвия (87 270 т) и Бельгия (31 тыс. т). В общей сумме за январь—март 2025 года экспорт российских компаний в Европу составил 697 тыс. т. Квота ЕС на текущий год составляет 700 тыс. т. По данным Eurostat, за три подотчетных месяца российские металлурги заработали на поставках чугуна в Евросоюз €245,4 млн.

Страны—участницы ЕС приняли 12-й пакет санкций в декабре 2023 года Он включил в себя постепенный запрет на импорт чугуна из России. В 2024 году квота составила 1,14 млн т. В 2026 году покупка российского чугуна в Евросоюзе будет полностью под запретом. Однако поставки могут продолжиться через третьи страны.

Ранее около половины российского экспорта чугуна уходило в США. Это прекратилось в 2023 году, когда американцы ввели 70-процентные пошлины, ставшие фактически заградительными.

На фоне отсутствия роста цен на чугун на мировом рынке и низкого спроса внутри страны в России ожидается снижение объемов производства. На данный момент РФ входит в тройку лидеров стран—производительниц чугуна: за январь—март 2025 года отечественные металлурги произвели 15,2 млн т сплава. На втором месте — Индия с объемом производства 38 млн т. На первом — Китай с показателем 346,3 млн т.

Степан Мельчаков