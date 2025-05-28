Росприроднадзор выявил нарушения в работе золотодобытчика в Челябинской области

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило проверку золотодобывающего предприятия «Кристалл», работающего на месторождении в Троицком районе Челябинской области. Инспекторы выявили нарушения и выдали организации предписание, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка прошла на месторождении Каменно-Санарская россыпь. Аудиторы установили, что ООО «Кристалл» не соблюдает некоторые пункты согласованной технической документации при использовании недр, а также в полной мере не контролирует сохранение первичной геологической информации об их состоянии. Росприроднадзор намерен привлечь предприятие к административной ответственности.

ООО «Кристалл» зарегистрировано в 2013 году в Пласте. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песка драгоценных металлов. 52% уставного капитала компании принадлежит Юлии Букиной, по 24% у Виктора Ерохина и Александра Колюжина, который также является директором «Кристалла». Последние пять лет предприятие убыточно. В прошлом году чистый убыток «Кристалла» составил 1,2 млн руб.