В ХМАО будут судить банкиров, заработавших 37 млн рублей на отмывании денег

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в суд Нижневартовска направлено уголовное дело четверых теневых банкиров, которые заработали почти 37 млн руб. на отмывании денег, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Их будут судить по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) — 14 эпизодов, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) — 10 эпизодов, ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также по ч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следствие установило, что обвиняемые предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения. Для этих целей с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года они зарегистрировали 20 фирм-однодневок — на счета компаний от бизнесменов поступали деньги якобы за оказание услуг бухгалтерского, налогового сопровождения и других. Эти средства обналичивались и передавались клиентам, себе сообщники оставляли 12% от суммы в качестве вознаграждения.

В ходе следствия на имущество фигурантов был наложен арест, стоимость которого составляет более 3 млн руб. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ирина Пичурина