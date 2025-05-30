Движение на трассе Джубга — Сочи восстановили

На 138-м км федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия (в районе поселка Головинка) завершены работы по ликвидации последствий падения дерева, которое ранее частично перекрыло движение из-за обильных осадков. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Как сообщили в ФКУ «Черноморье», оперативные бригады службы содержания полностью расчистили проезжую часть. Движение транспорта восстановлено в штатном режиме.

Ранее на данном участке было организовано реверсивное движение под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Водителей предупреждали о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

Тем временем Аэропорт Сочи продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Непогода не сильно повлияла на работу аэродрома, однако несколько рейсов были перенесены.

«Ъ-Сочи» писал, что метеорологи предупреждали о сильных дождях и грозах в Сочи и на территории Сириус. Неблагоприятные погодные условия ожидали с вечера 29 по 30 мая 2025 года.

Мария Удовик