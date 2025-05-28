Аэротехника осудят за столкновение самолета с топливозаправщиком в Новосибирске

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении специалиста по наземному обслуживанию воздушных судов, по вине которого произошло столкновение самолета с топливозаправщиком в новосибирском аэропорту Толмачево. Ему вменяют в вину нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает Восточное межрегиональное СУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 февраля 2024 года. По данным следствия, фигурант дела «в нарушении установленных правил не обеспечил безопасность движения самолета и не принял мер к его остановке». Это считают, правоохранители, привело к столкновению.

Ущерб собственнику воздушного судна оценивается более чем в 1,7 млн руб.

Александра Стрелкова