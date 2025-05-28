В Челябинской области запустили третий завод по производству микрокальцита

Компания «РИФ-Микромрамор» запустила третий завод по производству наполнителей из молотого мрамора в Челябинской области. Общий бюджет проекта превысил 480 млн руб., сообщает пресс-служба регионального фонда развития промышленности.

На новом предприятии, расположенном в поселке Субутак Агаповского района, установили измельчающее и обслуживающее оборудование для изготовления микрокальцита — белого порошка из помола мрамора. Сырье производят без использования химических реагентов, что делает его экологичным и отличает высокой степенью белизны — 98%. Наполнитель из молотого мрамора применяют в изготовлении сухих строительных смесей, лакокрасочных материалов, линолеума, чистящих средств, посуды, зубной пасты и прочего. Как отмечает руководство «РИФ-Микромрамор», дополнительные мощности позволят компании производить больше импортозамещающей продукции. На новом заводе работает 150 сотрудников.

Реализация проекта стала возможна благодаря совместному льготному займу федерального и регионального фондов развития промышленности на сумму более 180 млн руб., из которых свыше 18 млн руб. — средства челябинского фонда.

Виталина Ярховска