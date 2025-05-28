Стали известны подробности о новом ЖК у рынка от девелопера «ИНГРУПП»

По данным «Ъ-Прикамье», девелопер «ИНГРУПП» планирует назвать свой будущий жилой комплекс у Центрального рынка в Перми «СЭНС», что в переводе с английского языка означает «чувство». В этой концепции компания продумывала внешний облик, архитектуру, благоустройство и места общего пользования нового квартала. В «ИНГРУПП» комментировать концепцию, название и другие детали комплекса пока не стали.

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Пермский застройщик «ИНГРУПП» готовится начать строительство ЖК в границах шоссе Космонавтов, Бакового переулка и Эпроновской улицы. Общая площадь территории выше металлорынка составляет 1,4 га. Площадку будут застраивать в формате комплексного развития территории (КРТ).

Согласно проекту московского архитектурного бюро Atrium, комплекс на стилобате будет иметь высоту 29 этажей. Объект будет включать более 50 тыс. кв. м жилья и свыше 10 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.