Более 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 28 мая, в Краснодаре жители более 50 улиц временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 09:00 до 12:00 света не будет на улицах Дальняя и Рождественская набережная. С 13:00 до 17:00 без электроэнергии останутся улицы Пашковская и Седина.

С 09:00 до 17:00 подача электричества будет приостановлена на улицах Рылеева, Гимназическая, Ленина, пр. Энгельса, Энгельса, Герцена, Грушовая, Губкина, Гудимы, Луговой пр., Бабушкина, Большевистская, Брестская, Власова, Вольная, Виноградная, Воскресенская, Волгоградская, Артиллерийская, Апельсиновая, Кочетинская, Школьная, Фанагорийская, Малиновая, Рубиновая, Уральская, Карасунская, Курортная, Дзержинского, Запорожская, Криничная, Бершанской, Путейская, Неустроева, 1-я Гвардейская, Гвардейский пер., Малигонова (С/З «Прогресс»), Кропоткина, пр. Кропоткина, Красных Партизан, пос. Березовый (Туполева, Мечникова, Лодыгина, Бехтерева), Средняя, Семеновская, Стадионная, Спасская, Парковая, Проезжая, Передерия, Изосимова, Янковского, Ярославская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина