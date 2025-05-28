Продавца в Краснотурьинске судили за порчу лотерейных билетов в поисках выигрыша

Краснотурьинский городской суд в Свердловской области рассмотрел уголовное дело продавца-консультанта «Столото» Ольги Дороховой, которая повредила 1183 лотерейных билета, надеясь на крупный денежный выигрыш, передает пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснотурьинский городской суд Фото: Краснотурьинский городской суд

Суд установил, что в период с января по март продавец не покупала лотерейные билеты — на тех, которые предназначались для продажи, она повреждала защитный слой игрового поля. Ущерб АО «Лотереи Москвы» составил 271 тыс. руб.

На суде продавец признала вину и раскаялась, попросив прекратить дело в связи с примирением сторон. Она полностью возместила ущерб и извинилась перед представителем потерпевшего. Суд учел смягчающие обстоятельства и изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Жительница была признана виновной по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере) и приговорена к штрафу в 100 тыс. руб. Однако, учитывая полное возмещение ущерба и примирение сторон, суд освободил ее от наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году житель города Лесной в Свердловской области выиграл 5 млн руб. в онлайн-лотерее «Турнир» после покупки 100 билетов «Национальной Лотереи».

Ирина Пичурина