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Свердловчанин выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерее после покупки 100 билетов

Житель города Лесной в Свердловской области выиграл 5 млн руб. в онлайн-лотерее «Турнир» после покупки 100 билетов, сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В прошлом году он уже выиграл 1 млн руб. в лотерее «4х4», а в этом решил попытаться что-нибудь выиграть еще раз. Как рассказал свердловчанин, он не придерживался какой-либо стратегии и выбрал билеты случайным образом: сначала он купил 100 билетов и выиграл небольшие суммы, а затем рискнул в лотерее «Турнир», в результате чего получил крупную сумму.

К победе он отнесся спокойно, на эти деньги он собирается закрыть кредиты и потратить на другие цели. «Часть же суммы он планирует использовать для обеспечения финансовой стабильности. Счастливчик отметил, что его семья пока не знает о выигрыше, так что их ожидает приятный сюрприз»,— рассказали в пресс-службе.

«Национальная Лотерея» — бренд государственных лотерей, организованных Минфином России, они проводятся на основании распоряжения правительства РФ. Оператором лотереи выступает ООО «Спортивные Лотереи».

Напомним, в сентябре житель Свердловской области выиграл в лотерее «Все или ничего» 16,8 млн руб., он купил билет за 100 руб. в мобильном приложении. Участнику необходимо было выбрать в билете 12 чисел из 24.

Ирина Пичурина

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