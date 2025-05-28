Глава СКР требует завести дело после ДТП с подростком-мотоциклистом в Златоусте

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову возбудить уголовное дело по факту причинения травм мальчику после наезда на него мотоцикла под управлением пьяного подростка в Златоусте, сообщает пресс-служба госоргана.

Авария произошла вечером 26 мая. По предварительным данным, на улице Вторая Нагорная 15-летний подросток в алкогольном опьянении без мотошлема на мотоцикле КЕWS К10 наехал на 13-летнего мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскали через два часа. Пострадавшего с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении законного представителя мотоциклиста сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Выяснилось, что подросток уже состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. По факту аварии СУ СКР по региону проводится проверка.

Виталина Ярховска