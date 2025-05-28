В Кольцово массово задерживаются рейсы Екатеринбург — Москва

Несколько рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживается на вылет в Москву, следует из информации онлайн-табло Кольцово. Отправление задерживается во Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вылет рейса авиакомпании «Победа» перенесен с 6:00 на 9:40, еще одного — с 6:35 на 11:30. Самолет «Аэрофлота» также задерживается: отправление перенесено с 5:10 на 10:10. Не могут отправиться по расписанию также три рейса «Уральских авиалиний»: на 6:50, 8:15, 9:30 — их вылет перенесен на 10:00, на остальные утренние московские рейсы сейчас идет регистрация.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с 00:00 мск 28 мая над Москвой было сбито 27 беспилотников. Аэропорт Шереметьево приостановил работу, ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели во Внуково и Жуковском, а также в Домодедово.

Ирина Пичурина