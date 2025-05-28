В аэропорту Перми отменены и задерживаются рейсы в Москву

В аэропорту Большое Савино отменены два рейса в Москву. Как следует из онлайн-табло, отменены рейсы компании «Аэрофлот» СУ-1657 и СУ-1201, имеющие пункт назначения аэропорт Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Также задерживаются вылеты в Москву еще трех рейсов: ДР 434 авиакомпании «Победа» в аэропорт Внуково, ДР 6512 этой же компании в Шереметьево и СУ 1395 «Аэрофлота» в Шереметьево.

Отмена и задержка рейсов вызваны ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, введенных в Шереметьево и Внуково.