Дело об убийстве четырех подростков возбуждено в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство. Тела четырех подростков с ножевыми ранениями были обнаружены в сгоревшем доме в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Там же нашли тело предполагаемого убийцы, сообщили в региональном СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, минувшей ночью группа молодых людей отмечала день рождение в частном доме на террарии СНТ. В какой-то момент один из подростков нанес ножевые ранения находившимся в компании девушкам и парням, смертельно ранив четырех человек. После чего поджег дом и сам погиб в огне.

Четверо несовершеннолетних с различными травмами доставлены в больницу. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев. «Какие-то выводы делать пока рано. Предварительно, ни один из подростков не состоял на учете в КДН»,— написал губернатор.

Михаил Кичанов