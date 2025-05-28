«Обеспеченность населения фитнес-клубами остается недостаточной»

Число зарегистрированных фитнес-клубов в России к маю 2025 года достигло 6,7 тыс., увеличившись на 12,3% за год, подсчитали в «Контур.Фокусе». По данным FitnessData, за первые четыре месяца года открылись 52 новых полноформатных клуба — на 19 больше, чем годом ранее. Общий оборот рынка в первом квартале вырос на 25,5%, до 79,7 млрд руб., во многом благодаря увеличению среднего чека на 11% (до 8 тыс. руб.). Представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии по Краснодарскому краю Сергей Баранов отмечает, что рост рынка связан с запуском ранее запланированных проектов. Эксперт допускает, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ активность фитнес-операторов снизится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Баранов

Фото: предоставлено автором Сергей Баранов

Фото: предоставлено автором

«В первую очередь это связано с ростом популярности активного образа жизни, для многих посещение спорт-зала стало уже элементом повседневной жизни. С одной стороны, период пандемии был испытанием для нашей отрасли, с другой сформировал устойчивый тренд на заботу о своем здоровье, которые с тех пор только укрепляется. Увеличивается количество небольших фитнес-клубов формата “у дома” и с рекуррентным форматом - возможностью помесячной оплаты. Лидер по открытиям в 2024 году и в первом квартале 2025 года — сеть клубов DDX.

Несмотря на то, что рынок фитнес-услуг в текущем году продолжил расти, темпы роста замедляются: с 28% в январе до 23% в марте. И, думаю, тенденция усилится. Новые участники рынка — это ранее разработанные проекты. В условиях высокой ключевой ставки и связанного с этим удорожания кредитов запускать новые объекты стало значительно сложнее. Напомню, что после введения санкций против России маржинальность бизнеса и без того снизилась в том числе из-за роста затрат на логистику, импортное оборудование и запчастей к нему. Остро в отрасли стоит и проблема дефицита кадров. Развитию рынка также мешает дефицит земельных участков для размещения фитнес-клубов, очень высокая стоимость подключения к энерго- и теплоносителям, а также длительные сроки согласования проектных документов и получения разрешений на строительство.

Если говорить о главных тенденциях в сфере фитнес-услуг, то это увеличение в общем объеме аудитории количества зуммеров и миллениалов, что ведет к трансформации рынка фитнес-услуг в соответствии с их запросами. А это, в частности, цифровизация, омниканальность коммуникации, процессов продаж и оплаты услуг, тренировки в малых группах, персональные онлайн-тренировки.

Значительную долю среди посетителей фитнес-клубов занимают и представители поколения 40-50+. Среди их запросов отмечу ментальные и дыхательные практики, профилактику возрастных заболеваний, танцевальные классы, оздоровительное плавание, “разумное тело” (комплекс упражнений для вытяжения и глубокой проработки мышц в медленном темпе), включая пилатес.

В целом, ситуация и тренды в Краснодарском крае созвучны общероссийским. Это выражается в представленности вышеупомянутых направлений в групповых расписаниях и персональных тренировках большинства местных фитнес-операторов, а также инвестициями операторов в обучение персонала и покупку необходимого оборудования для оказания данных услуг.

Потенциал для развития рынка фитнес-услуг в Краснодарском крае хороший. Наш регион ежегодно прирастает населением, привлекая людей теплым климатом, близостью к морю и т.п. Уверен, что интерес к активному образу жизни будет только расти, при этом обеспеченность населения фитнес-клубами остается недостаточной. Наглядно в этом можно убедиться, посетив небольшой клуб вечером, — свободного тренажера вы можете не найти».