Андрей Тихонов сохранил пост главного тренера красноярского «Енисея»

Андрей Тихонов останется на посту главного тренера футбольного «Енисея» еще, как минимум, на один сезон. О продлении контракта сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Первой лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК “Енисей”. Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих»,— приводятся в сообщении слова наставника.

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов первый раз возглавлял «Енисей» один сезон — 2016/2017. Тогда красноярская команда завоевала бронзовые медали Первой лиги. В «Енисей» он вернулся в январе 2024 года. Сезон 2024/2025 красноярцы завершили на восьмом месте из 18.

Валерий Лавский