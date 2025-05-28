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Андрей Тихонов сохранил пост главного тренера красноярского «Енисея»

Андрей Тихонов останется на посту главного тренера футбольного «Енисея» еще, как минимум, на один сезон. О продлении контракта сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Первой лиге.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК “Енисей”. Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих»,— приводятся в сообщении слова наставника.

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов первый раз возглавлял «Енисей» один сезон — 2016/2017. Тогда красноярская команда завоевала бронзовые медали Первой лиги. В «Енисей» он вернулся в январе 2024 года. Сезон 2024/2025 красноярцы завершили на восьмом месте из 18.

Валерий Лавский

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