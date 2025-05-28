Оптовую партию контрафактных сигарет и спиртного изъяли в Кузбассе

В Кемеровской области в ходе совместной операции ФСБ, таможни и сибирского управления Росалкогольтабакконтроля изъята крупная партия контрафактных сигарет и спиртных напитков. При досмотре торговой точки, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, были обнаружены 23 тыс. пачек немаркированных сигарет иностранного производства, свыше 6 тыс. бутылок крепкого алкоголя без акцизов и около полутора тысяч бутылок со слабоалкогольными коктейлями, рассказали в пресс-службе кузбасского управления ФСБ России.

Стоимость контрафакта не сообщается. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Илья Николаев