Канада может присоединиться к плану по перевооружению Европы 1 июля

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду, что страна стать участником плана перевооружения Европы к 1 июля, чтобы снизить зависимость от США в сфере обороны. Об этом он заявил в эфире телеканала CBC News.

«Семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону идут в Соединенные Штаты. Это неразумно»,— сказал господин Карни.

Речь идет о присоединении к плану ReArm Eroupe, который предусматривает, что страны Европы потратят $1,25 трлн долларов на оборону в течение следующих пяти лет. «Мы добились большого прогресса в этом направлении, и к Дню Канады мы хотели бы увидеть что-то конкретное»,— сказал Карни.

После того как премьер-министр выступил с предложением о более тесном оборонном сотрудничестве с Европой, президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что его администрация ведет переговоры с Канадой о присоединении к его системе противоракетной обороны «Золотой купол». «(Защита Канады “Золотым куполом” — “Ъ”) будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом. Они рассматривают предложение!»,— написал господин Трамп.