Концессионер вернет ЕАО свыше 900 млн рублей за срыв строительства школы

Шестой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность расторжения концессионного соглашения на строительство школы в Биробиджане и возврате аванса в бюджет Еврейской автономии, сообщила прокуратура региона. Тем самым, суд отклонил апелляционную жалобу подрядчика-концессионера на решение Арбитражного суда ЕАО о возврате в бюджет автономии свыше 900 млн руб.

Согласно данным Арбитражного суда ЕАО, было расторгнуто соглашение с ООО «Восьмая концессионная компания «Просвещение» (с 4 мая 2023тгода ООО «Школа на Шолом-Алейхем»). Концессионное соглашение от 2021 года предполагало возведение школы на 1275 мест на улице Шолом-Алейхема (центральная улица Биробиджана). Проведенная прокуратурой совместно с УФСБ, УМВД региона и МРУ Росфинмониторинга по ДФО проверка показала, что фирма не намеревалась выполнять свои обязательства и фактически присвоила средства.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК). Расследование продолжается.

Дарья Балобанова, Биробиджан