Над Москвой сбили 27 БПЛА в ночь на 28 мая

Средства ПВО Минобороны сбили еще 10 БПЛА на пути к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. С начала ночи над столицей сбито 24 беспилотника.

В трех аэропортах Москвы — во Внуково, Домодедово и Жуковском — действуют ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Также работу приостановили аэропорты Калуги, Владимира, Ярославля, Костромы и Иваново.

По данным Минобороны, в период с 21:00 мск 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 БПЛА.

В 2:40 мск Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА над Москвой. В 3:26 — о еще одном.