Число сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 14

Число сбитых на пути к Москве беспилотников выросло до 14. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В трех аэропортах Москвы — во Внуково, Домодедово и Жуковском — действуют ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Также работу приостановили аэропорты Калуги, Владимира, Ярославля, Костромы и Иваново.

По данным Минобороны, в период с 21:00 мск 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 БПЛА.