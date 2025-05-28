СК возбудил уголовное дело после тройного ДТП с автобусом в Ленобласти

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) завели после аварии с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СКР. В ДТП погиб как минимум один человек, еще 12 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

27 мая на Сланцевском шоссе произошло ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля «Газель» и легкового автомобиля. По предварительным данным, за рулем легковой koda находился 41-летний водитель. Автомобиль столкнулся с «Газелью». После этого «Газель» врезалась в автобус, которая в итоге съехала в лесополосу.

64-водитель водитель «Газели» скончался на месте. Два пассажира получили травмы. Также пострадал водитель легковой машины. В момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров и водитель. Всех пострадавших доставили в больницу города Кингисепп.