За три часа над регионами России перехватили 112 БПЛА

С 21:00 мск 27 мая по 0:00 28 мая средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 59 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, 10 БпЛА — над территорией Курской области, 8 – над территорией Орловской области и еще три БПЛА — над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о шести сбитых БПЛА на подлете к столице.