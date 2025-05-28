Силы ПВО сбили шесть беспилотников на пути к Москве

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее московский аэропорт Домодедово приостановил работу. Воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы. По данным Минобороны, с 21:00 мск по 00:00 было уничтожено 112 БПЛА над регионами России.

Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о еще двух сбитых БПЛА на пути к Москве. Число сбитых беспилотников в ночь на 28 мая выросло до шести.