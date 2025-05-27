Теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Анна Калинская уступила чешке Марии Боузковой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и не смогла пробиться в следующий раунд турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Боузковой, которая занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Калинская располагается на 28-й строчке. Матч продлился 1 час 42 минуты.

В следующем раунде Боузкова сыграет против англичанки Сонай Картал, которая в матче первого круга победила российскую теннисистку Эрику Андрееву.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова