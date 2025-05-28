«Чиновники перебрасывают эту тему, как горячую картошку»
Воронежские представители креативной индустриии жалуются на недостаток участия властей
Отсутствие индивидуальной, адресной поддержки со стороны региональных властей сказывается на развитии креативной индустрии, констатировали участники панельной дискуссии, которая прошла в рамках десятого предпринимательского форума имени Вильгельма Столля в Воронеже. Представители творческого бизнеса поразмышляли о предпосылках к развитию этого сектора и указали на необходимость региональной идентичности. За дискуссией наблюдала корреспондент «Ъ-Черноземье» Ульяна Ларионова.
В рамках панельной дискуссии «Потенциал развития креативных индустрий в Воронежской области» 26 мая ее участники обсудили новый закон и важность поддержки творческих инициатив со стороны регионального правительства. Закон «О развитии креативных (творческих) индустрий» вступил в силу 5 февраля 2025 года. Документ определяет основные понятия и перечень индустрий, чья деятельность напрямую относится к креативной, а также основы правового регулирования и развития таких индустрий, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере.
Гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов отметил, что, по его наблюдениям, в некоторых регионах власти не очень активно поддерживают индустрию. «В законе указано, что регионы получают значительную долю самоопределения, в том числе по направлениям креативных индустрий и по мерам поддержки. Но есть проблема — регионы не очень хотят брать на себя эту ответственность, потому что многое непонятно. Проще дождаться решений федерального органа, который сформулирует какую-то конкретную поддержку, а затем это реализовывать. Но практика показала, что самостоятельная активность регионов позволяет создавать устойчивую систему, в рамках которой и сами регионы имеют возможность “опыляться” друг от друга. Кроме того, создается матрица различных практик, которые в результате могут использовать федеральные органы для своей деятельности»,— пояснил Игорь Намаконов.
Он отметил, что в Воронеже «основная динамика еще впереди», и призвал представителей креативных индустрий активно внедряться в систему, создавая предпосылки для развития.
Директор проектов Центра развития креативной экономики АСИ Афанасий Саввин высказал мнение, что поддержка креативной индустрии от региона «должна быть уникальной и учитывать специфику каждого направления». Он подчеркнул, что Воронеж обладает большим потенциалом и важно привлекать внимание властей к творческим проектам. «Воронеж — это город айтишников, здесь есть те, кто готов работать и изобретать продукты мирового уровня. Очень важно обращать внимание властей на это, чтобы было обсуждение и выделялись ресурсы»,— обратился к присутствующим господин Саввин.
Генеральный продюсер «Анимационной студии Воронеж» Владимир Николаев высказался о перспективности креативных индустрий как экономического направления, подчеркнув, что страна не должна быть «сырьевым придатком» и что важно заниматься нематериальными активами. Однако, по его словам, реализация этого тезиса в рамках области осложняется отсутствием четко расписанных компетенций региональных властей. «Чиновники перебрасывают эту тему, как горячую картошку, друг другу. Я спрашивал у представителей правительства Воронежской области, кто отвечает за креативные индустрии, и мне не смогли ответить на этот вопрос. А важно развивать проекты на уровне области, показывать не национальную даже идентичность, а региональную»,— резюмировал господин Николаев.
Его мысль поддержала директор центра креативных индустрий «Матрешка» Марина Ковалева, добавив, что ранее в регионе подобные проекты курировало министерство культуры, однако и министерство предпринимательства и туризма рассматривает возможность стать организацией, курирующей развитие креативных инициатив. В данный момент, по словам госпожи Ковалевой, между институциями все еще идет процесс распределения компетенций.
Проблемы включенности региональных властей в вопросы творческих проектов отметила и дизайнер Татьяна Сулимина, пояснив, что в регионе существуют меры поддержки предпринимательства, однако они зачастую «не совсем попадают в цель» и не учитывают потребности и особенности креативных инициатив.
«Мода в России, к сожалению, развивалась очень слабо. Это притом что талантов у нас не меньше, чем в культурных центрах моды — Италии, Франции, Англии, США. Но поддержки эта сфера не находила. Сейчас пришло понимание, что мы уходим в цифровизацию и замену человеческого труда. И эти освободившиеся люди и будут заниматься креативной индустрией. Но развитие этой сферы должно начинаться с работы региона. До сих пор неясны окончательно некоторые тонкости закона. Например, где заканчивается креативная индустрия и начинается легкая промышленность»,— задалась вопросом Татьяна Сулимина и добавила, что областные власти стремятся развивать те сферы, где уже наметились какие-то результаты, зачастую упуская сегменты, где прогресс менее заметен.
Завершил дискуссию владелец сети заведений «Культурно Коротко» Никита Татаринский, который отметил, что важно поднимать не только глобальные вопросы к властям, но и менять политику взаимодействия с персоналом в рамках креативных проектов. «Мы, как руководители, зажимаем людей, которые дают контент, продукт, готовят еду, создают какие-то коллекции, мы их зашиваем в рамки компаний, и они не могут развиваться. Мы их обременяем своим бизнес-процессом, а креативный человек все-таки нуждается в большей свободе мыслей и действий. И вот этой свободы нашим ребятам не хватает»,— подчеркнул в своем выступлении господин Татаринский.
Десятый предпринимательский форум имени Вильгельма Столля прошел в Воронеже 26 и 27 мая. В его рамках состоялись лекции, кейс-сессии, панельные дискуссии и экскурсии, было приглашено более 50 спикеров, среди которых — известные бизнесмены, топ-менеджеры, активисты, спортсмены. На получение юбилейной премии Столля-2025 подано около 200 заявок, из них к конкурсному отбору допустили 73 проекта.
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