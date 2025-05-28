«Чиновники перебрасывают эту тему, как горячую картошку»

Отсутствие индивидуальной, адресной поддержки со стороны региональных властей сказывается на развитии креативной индустрии, констатировали участники панельной дискуссии, которая прошла в рамках десятого предпринимательского форума имени Вильгельма Столля в Воронеже. Представители творческого бизнеса поразмышляли о предпосылках к развитию этого сектора и указали на необходимость региональной идентичности. За дискуссией наблюдала корреспондент «Ъ-Черноземье» Ульяна Ларионова.

Представители креативных индустрий ждут, когда начнет работать новый отраслевой закон

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках панельной дискуссии «Потенциал развития креативных индустрий в Воронежской области» 26 мая ее участники обсудили новый закон и важность поддержки творческих инициатив со стороны регионального правительства. Закон «О развитии креативных (творческих) индустрий» вступил в силу 5 февраля 2025 года. Документ определяет основные понятия и перечень индустрий, чья деятельность напрямую относится к креативной, а также основы правового регулирования и развития таких индустрий, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере.

Гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов отметил, что, по его наблюдениям, в некоторых регионах власти не очень активно поддерживают индустрию. «В законе указано, что регионы получают значительную долю самоопределения, в том числе по направлениям креативных индустрий и по мерам поддержки. Но есть проблема — регионы не очень хотят брать на себя эту ответственность, потому что многое непонятно. Проще дождаться решений федерального органа, который сформулирует какую-то конкретную поддержку, а затем это реализовывать. Но практика показала, что самостоятельная активность регионов позволяет создавать устойчивую систему, в рамках которой и сами регионы имеют возможность “опыляться” друг от друга. Кроме того, создается матрица различных практик, которые в результате могут использовать федеральные органы для своей деятельности»,— пояснил Игорь Намаконов.

Он отметил, что в Воронеже «основная динамика еще впереди», и призвал представителей креативных индустрий активно внедряться в систему, создавая предпосылки для развития.

Директор проектов Центра развития креативной экономики АСИ Афанасий Саввин высказал мнение, что поддержка креативной индустрии от региона «должна быть уникальной и учитывать специфику каждого направления». Он подчеркнул, что Воронеж обладает большим потенциалом и важно привлекать внимание властей к творческим проектам. «Воронеж — это город айтишников, здесь есть те, кто готов работать и изобретать продукты мирового уровня. Очень важно обращать внимание властей на это, чтобы было обсуждение и выделялись ресурсы»,— обратился к присутствующим господин Саввин.

Генеральный продюсер «Анимационной студии Воронеж» Владимир Николаев высказался о перспективности креативных индустрий как экономического направления, подчеркнув, что страна не должна быть «сырьевым придатком» и что важно заниматься нематериальными активами. Однако, по его словам, реализация этого тезиса в рамках области осложняется отсутствием четко расписанных компетенций региональных властей. «Чиновники перебрасывают эту тему, как горячую картошку, друг другу. Я спрашивал у представителей правительства Воронежской области, кто отвечает за креативные индустрии, и мне не смогли ответить на этот вопрос. А важно развивать проекты на уровне области, показывать не национальную даже идентичность, а региональную»,— резюмировал господин Николаев.

Его мысль поддержала директор центра креативных индустрий «Матрешка» Марина Ковалева, добавив, что ранее в регионе подобные проекты курировало министерство культуры, однако и министерство предпринимательства и туризма рассматривает возможность стать организацией, курирующей развитие креативных инициатив. В данный момент, по словам госпожи Ковалевой, между институциями все еще идет процесс распределения компетенций.

Проблемы включенности региональных властей в вопросы творческих проектов отметила и дизайнер Татьяна Сулимина, пояснив, что в регионе существуют меры поддержки предпринимательства, однако они зачастую «не совсем попадают в цель» и не учитывают потребности и особенности креативных инициатив.

«Мода в России, к сожалению, развивалась очень слабо. Это притом что талантов у нас не меньше, чем в культурных центрах моды — Италии, Франции, Англии, США. Но поддержки эта сфера не находила. Сейчас пришло понимание, что мы уходим в цифровизацию и замену человеческого труда. И эти освободившиеся люди и будут заниматься креативной индустрией. Но развитие этой сферы должно начинаться с работы региона. До сих пор неясны окончательно некоторые тонкости закона. Например, где заканчивается креативная индустрия и начинается легкая промышленность»,— задалась вопросом Татьяна Сулимина и добавила, что областные власти стремятся развивать те сферы, где уже наметились какие-то результаты, зачастую упуская сегменты, где прогресс менее заметен.

Завершил дискуссию владелец сети заведений «Культурно Коротко» Никита Татаринский, который отметил, что важно поднимать не только глобальные вопросы к властям, но и менять политику взаимодействия с персоналом в рамках креативных проектов. «Мы, как руководители, зажимаем людей, которые дают контент, продукт, готовят еду, создают какие-то коллекции, мы их зашиваем в рамки компаний, и они не могут развиваться. Мы их обременяем своим бизнес-процессом, а креативный человек все-таки нуждается в большей свободе мыслей и действий. И вот этой свободы нашим ребятам не хватает»,— подчеркнул в своем выступлении господин Татаринский.

Десятый предпринимательский форум имени Вильгельма Столля прошел в Воронеже 26 и 27 мая. В его рамках состоялись лекции, кейс-сессии, панельные дискуссии и экскурсии, было приглашено более 50 спикеров, среди которых — известные бизнесмены, топ-менеджеры, активисты, спортсмены. На получение юбилейной премии Столля-2025 подано около 200 заявок, из них к конкурсному отбору допустили 73 проекта.

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