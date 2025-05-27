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Полиция задержала мужчину и изъяла оружие после стрельбы в поселке Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали участников стрельбы в поселке Северка (Железнодорожный район), сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, задержание стало возможным благодаря неравнодушным гражданам, сообщившим в полицию о подозрительной компании.

«Сыщики угрозыска "ствол" обнаружили и изьяли. Им оказался травматический пистолет Vendetta, официально зарегистрированный на жительницу этого же поселка, 1991 года рождения»,— сообщил Валерий Горелых. Женщину лишат лицензии и пистолета. Ей и стрелявшему мужчине грозят штрафы от 40 до 50 тыс. руб. Специалисты Росгвардии составляют протокол, который будет направлен в суд.

По данным полковника Горелых, задержанным оказался местный житель 1994 года рождения, ранее судимый за наркотики. При опросе он заявил, что осознал вину. Сейчас задержанный находится под стражей.

Полина Щуцкая

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