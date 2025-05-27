В Азове экс-полицейского задержали за предоставление конфиденциальных данных
В Азове бывшего инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Азовский» задержали по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале 2024 года житель Азова попросил фигуранта предоставить сведения о привлечении гражданина России к уголовной ответственности. Подозреваемый использовал свое служебное положение и выполнил просьбу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.272 УК России «Неправомерный доступ к компьютерной информации».