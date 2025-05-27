Полиция Краснодара начала проверку после публикации видео избиения подростка
Полиция Краснодара инициировала проверку по факту размещенной в интернете видеозаписи избиения подростка группой сверстников в Музыкальном микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Публикация была обнаружена в ходе мониторинга соцсетей. На записи зафиксирован момент нападения группы школьников на сверстника посреди улицы.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.