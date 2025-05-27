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Полиция Краснодара начала проверку после публикации видео избиения подростка

Полиция Краснодара инициировала проверку по факту размещенной в интернете видеозаписи избиения подростка группой сверстников в Музыкальном микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Публикация была обнаружена в ходе мониторинга соцсетей. На записи зафиксирован момент нападения группы школьников на сверстника посреди улицы.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Алина Зорина

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