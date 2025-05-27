Полиция Краснодара начала проверку после публикации видео избиения подростка

Полиция Краснодара инициировала проверку по факту размещенной в интернете видеозаписи избиения подростка группой сверстников в Музыкальном микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Публикация была обнаружена в ходе мониторинга соцсетей. На записи зафиксирован момент нападения группы школьников на сверстника посреди улицы.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Алина Зорина