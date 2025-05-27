В Ростовской области за год цены на продукты выросли до 15,43%

В Ростовской области годовая инфляция оказалась выше общероссийской. Так, в апреле 2025 года в регионе сильнее всего подорожало продовольствие. Об этом сообщает Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что годовой темп прироста цен на продукты питания вырос до 15,43%. В сегменте овощей и фруктов показатель достиг 31,72%.

Наиболее заметно изменилась стоимость капусты, моркови, лука и картофеля. Чуть меньший прирост цен зафиксировали на кофе и какао, шоколад и шоколадные конфеты.

Практически не изменились цены на непродовольственные товары. Например, моющие и чистящие средства изменились в цене, но все равно оказались дешевле, чем год назад (на 0,71%).

Мария Хоперская