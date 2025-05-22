Не до стали

В апреле Россия оказалась на третьем месте по темпам снижения выплавки стали среди десяти ключевых стран-производителей. Год к году показатель сократился на 5,1% при среднемировом снижении на 0,3%. Динамика объясняется падением спроса в РФ и ухудшением конкурентоспособности российской стали на мировом рынке.

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По итогам апреля в России произведено 5,8 млн тонн стали, что на 6,9% меньше, чем в марте, и на 5,1% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах Всемирной ассоциации стали (WSA). За текущий год это самое большое снижение в годовом сравнении. В марте показатель сократился на 3,2% год к году, в феврале — на 3,4%, в январе — на 0,6%.

По темпам снижения выплавки стали РФ в апреле оказалась на третьем месте среди десяти ключевых стран-производителей, согласно WSA.

Сильнее производство за отчетный месяц сократили Германия и Япония — на 10,1% и 6,4% год к году, до 3 млн тонн и 6,6 млн тонн соответственно. Нарастили выплавку Индия (на 5,6%, до 12,9 млн тонн), Турция (на 7%, до 3 млн тонн) и Иран (на 4,6%, до 3,3 млн тонн). Производство в 69 странах, которые предоставляют данные WSA, сократилось на 0,3%, до 155,7 млн тонн.

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Собеседник “Ъ” в крупной металлургической компании объясняет падение выплавки в РФ снижением спроса на сталь на внутреннем рынке: высокая ключевая ставка тормозит жилищное строительство и инфраструктурные проекты. Потребление спецпродуктов также ослабевает на фоне дефицита финансирования или смещения сроков проектов, добавляет он. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев указывает, что практически все отрасли, кроме машиностроения (с фокусом на ВПК и импортозамещающие сектора), сейчас ограничивают металлопотребление. По его прогнозам, по итогам первого полугодия производство стали в РФ может снизиться на 5–6% год к году. Во втором полугодии, продолжает аналитик, улучшений также не ожидается, так как ключевая ставка будет оставаться высокой, а некоторое оживление вероятно со следующего года, если ставка пойдет вниз.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов прогнозирует, что совокупный спрос на сталь в РФ в 2025 году сократится на 5–7% год к году. По его словам, негативные тенденции на рынке сохранятся до тех пор, пока не стабилизируется геополитическая ситуация в мире, восстановится внутренний спрос, в первую очередь на рынке жилищного строительства, и смягчится денежно-кредитная политика государства.

Кроме того, все большее давление на рынок стали, как глобальный, так и российский, оказывает Китай.

По данным WSA, в апреле в Китае было произведено 86 млн тонн стали, что соответствует уровню апреля 2024 года. За четыре месяца производство стали выросло на 0,4% год к году, до 345,4 млн тонн. По словам собеседника “Ъ” в металлургической компании, из-за «лавины китайского экспорта», которая доходит уже до стран Средней Азии, цены на внешних рынках сейчас находятся на минимуме за пять лет. А российской стали на мировом рынке конкурентоспособности не добавляет укрепление рубля, указывает источник “Ъ”. По словам Ахмеда Алиева, если сообщения о планах Китая сократить выплавку стали в этом году на 50 млн тонн правдивы, то за май—декабрь производство в стране должно упасть на 7% год к году, а это представляется «слишком агрессивным».

Металлургическим компаниям приходится сокращать производство, так что до июня—июля темпы спада будут нарастать, полагает начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. Затем, указывает он, сработает разве что эффект низкой базы. По его словам, реальную поддержку отрасли могло бы оказать снижение ключевой ставки хотя бы до 10–12%, а также крупные государственные капиталовложения.

Полина Трифонова