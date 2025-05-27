Теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В матче первого круга он обыграл южноафриканского спортсмена Ллойда Харриса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча, продлившаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. Андрей Рублев располагается на 15-й строчке мирового рейтинга, Ллойд Харрис — на 227-й.

В матче второго круга Рублев сыграет против австралийца Адама Уолтона (91-я ракетка мира).

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Таисия Орлова