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Бухгалтеру из Новороссийска грозит 10 лет за хищение 65 млн рублей

Главный бухгалтер новороссийской компании предстанет перед судом за хищение более 65 млн руб., совершенное путем манипуляций с отчетностью в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Краснодарский краевой суд

Фото: Краснодарский краевой суд

Следствие установило, что женщина, используя служебное положение, похищала финансы организации путем внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность через специализированное программное обеспечение. Присвоенные средства обвиняемая потратила по собственному усмотрению.

По ходатайству следователей Приморский районный суд Новороссийска наложил арест на имущество обвиняемой общей стоимостью 128 млн руб. В случае признания вины подсудимой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Алина Зорина

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