Бухгалтеру из Новороссийска грозит 10 лет за хищение 65 млн рублей

Главный бухгалтер новороссийской компании предстанет перед судом за хищение более 65 млн руб., совершенное путем манипуляций с отчетностью в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарский краевой суд Фото: Краснодарский краевой суд

Следствие установило, что женщина, используя служебное положение, похищала финансы организации путем внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность через специализированное программное обеспечение. Присвоенные средства обвиняемая потратила по собственному усмотрению.

По ходатайству следователей Приморский районный суд Новороссийска наложил арест на имущество обвиняемой общей стоимостью 128 млн руб. В случае признания вины подсудимой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Алина Зорина