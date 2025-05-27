В Черноземье 28 мая будет переменная облачность, от +12°С до +29°С

В среду, 28 мая, на территории Черноземья прогнозируется малооблачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +12°C до +29°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно, температура ночью составит +15°C, днем —+24°C.

В Воронеже в течение суток будет малооблачно, температура ночью — +14°C, днем — +28°C.

В Курске ночью синоптики прогнозируют облачность, до +16°C. Днем — переменная облачность, +26°C.

В Липецке ночью и днем ясно, температура будет варьироваться от +12°C до +27°C.

В Орле ночью ожидается переменная облачность, +14°C. Днем будет наблюдаться более ясная погода, +27°C.

В Тамбове ночью ясно, +12°С. Днем воздух прогреется до +29°С.

Анна Швечикова