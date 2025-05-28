С ижевского вокзала отправились 281,1 тысячи пассажиров за четыре месяца

281,1 тыс. пассажиров отправились с железнодорожного вокзала Ижевска за январь-апрель, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»). По этому показателю столица Удмуртии заняла шестое место среди вокзальных комплексов ГЖД, которая проходит через 15 субъектов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Всего с крупнейших вокзалов ГЖД за четыре месяца отправили почти 12 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее. Лидером является вокзальный комплекс Нижнего Новгорода, которым воспользовались более 2,2 млн человек. Далее идет обобщенный показатель Казани и Казани-Восстания — 926 тыс. пассажиров. На вокзалы Кирова, Владимира и Дзержинска пришлось по 420-465 тыс. пассажиров. За ними следует вокзальный комплекс Ижевска.

ГЖД проходит через восемь областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), шесть республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.