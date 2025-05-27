Саперы проверили внедорожник в Москве на предмет минирования

На парковке возле метро «Тропарево» в Москве обнаружили коробку под днищем стоящего там внедорожника, сообщило «РИА Новости». Подозрительный предмет сняли с помощью робота-сапера.

По данным Telegram-канала SHOT, машина принадлежит полковнику ВДВ. Ранее неизвестные оставили на внедорожнике оскорбительные фразы. Канал утверждает, что на коробке было написано то же оскорбление, что и на автомобиле.

Telegram-канал Mash сообщил, что коробку поместили в бронированный контейнер и увезут для подрыва на полигон. Cогласно предварительной информации, в ней не было ничего опасного.

Никита Черненко