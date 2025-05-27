Пропавший в Кизеле 6-летний мальчик найден живым

Глава Кизела Андрей Родыгин подтвердил обнаружение шестилетнего Марка Аглиуллина. «Марк найден целым и невредимым! Ребенок был найден в лесу, в стороне шахты имени Ленина…Огромная человеческая солидарность помогла найти Марка и вернуть живым» - написал мэр. Напомним, 25 мая ребенок ушел из своей квартиры в Кизеле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: тг канал Андрея Родыгина Фото: тг канал Андрея Родыгина

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего. К поиску были привлечены свыше 230 человек, в том числе силовики и добровольцы из соседних территорий. Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства Александру Борисову усилить взаимодействие всех служб и привлечь при необходимости дополнительные силы.