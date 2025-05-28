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Решение об открытии ижевского пляжа примут после исследований Роспотребнадзора

Решение об открытии ижевского пляжа примут после того, как удмуртское управление Роспотребнадзора проведет проверку воды и песка по микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщает пресс-служба горадминистрации. Результаты ожидаются на следующей неделе. Сейчас пляж официально закрыт.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

При этом заключен контракт на содержание пляжа. Это обслуживание контейнерной площадки и сбор мусора на территории, обеспечение работы фонтанчиков для питья и туалетных кабинок. В акватории круглосуточно дежурят сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Кроме того, спасатели патрулируют зону водоема в районе пляжа.

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