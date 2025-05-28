ТЭК Ленобласти ищет баланс

Комитет по ТЭК Ленобласти заключил контракт с АО «Газпром промгаз» на оказание услуг по актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области до 2035 года, говорится в сведениях портала госзакупок. Исследование ляжет в основу новой программы развития газоснабжения и газификации региона после 2025 года, уточнили в комитете по ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной целью научно-исследовательской работы (НИР) является определение перспектив сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основной целью научно-исследовательской работы (НИР) является определение перспектив сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Запись о заключении госконтракта появилась на портале госзакупок 26 мая. Заявки на конкурс на оказание указанных услуг принимались до 7 мая, итоги были подведены 14 мая. Начальная цена контракта составляла 9,387 млн рублей. Победитель конкурса — АО «Газпром промгаз» (научно-исследовательский и проектный институт ПАО «Газпром») — предложил за свои услуги 9 млн рублей.

Основной целью научно-исследовательской работы (НИР) является определение перспектив сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем Ленинградской области для обеспечения прогнозной потребности региона в природном газе на период до 2035 года и формирования на ее основе экономически и технически обоснованной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области, говорится в документации конкурса. Исполнитель должен выполнить НИР в срок до 1 декабря. Также ему необходимо в срок до 1 октября разработать фактический топливно-энергетический баланс региона за 2024 год.

На портале госзапкупок также размещена информация о похожем конкурсе, проведенном комитетом по ТЭК Ленобласти в 2023 году. Тогда стоимость контракта оценивалась в 8,807 млн рублей, а победителем было признано ООО «НТЦ "Гипроград"», предложившее выполнить работу за 8,543 млн. Исполнитель выполнял актуализацию целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Ленобласти в разрезе муниципальных образований в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции на пятилетний период с оценкой до 2035 года. На момент подготовки материала в пресс-службе областного комитета по ТЭК не объяснили, в чем разница между двумя видами НИР, заказанными два года назад и в этом году.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в 2023 году правительство Ленобласти и «Газпром» подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Она предусматривает строительство более 4 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых сетей, строительство 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и создание условий для газификации 497 населенных пунктов. В этом году компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» уже сообщала, что в 2021–2024 годах по программе были построены или переведены на голубое топливо 24 котельные (см. «Ъ-СПб» от 09.04.2025). Объем инвестиций за этот период превысил 1,1 млрд рублей. За четыре года в Ленобласти построено 49 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 566 км. В этом году будет введен еще один газопровод протяженностью 22,1 км. В период с 2025 до 2030 года планируется перевести на сжигание газа 103 котельные. Объем запланированных инвестиций на следующий период составляет более 3,7 млрд рублей.

Александра Тен