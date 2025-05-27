В Ростове 28 мая начнут разбор элементов обрушившегося дома

В Ростове Великом Ярославской области 28 мая будет частично перекрыта улица Пролетарская в связи со стартом работ по демонтажу деструктивных элементов дома №47. Об этом сообщил глава города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Со страницы Сергея Тихомирова Фото: Со страницы Сергея Тихомирова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 апреля здание, ранее признанное аварийным и расселенное, частично обрушилось. После этого специалисты администрации занимались выводом здания из реестра памятников для проведения дальнейших работ.

«Завтра (28 мая — прим. «Ъ-Ярославль») подрядная организация приступит к демонтажу деструктивных элементов дома №47 на ул. Пролетарская. Будет полностью ограничено движение по ул. Пролетарская от перекрестка с ул. Революции и до перекрестка с Перовским переулком»,— сообщил Сергей Тихомиров 27 мая на своей странице «Вконтакте».

Алла Чижова