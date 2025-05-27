Наехавшего на толпу в Ливерпуле подозревают в употреблении наркотиков

После наезда на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле задержали 53-летнего мужчину. Как заявила представитель полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, его подозревают в покушении на убийство, опасном вождении и в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Вечером 26 мая водитель Ford Galaxy въехал в толпу людей в центре города, которая отмечала победу футбольного клуба «Ливерпуль» в чемпионате.

В заявлении для прессы Карен Джондрилл добавила, что подозреваемый остается под стражей и его допрашивает полиция.

По словам помощника начальника полиции Дженни Симс, в результате инцидента пострадали и госпитализированы более 50 человек. 11 из них остаются в больнице. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, заверила госпожа Симс.