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Коммерсантъ FM
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Наехавшего на толпу в Ливерпуле подозревают в употреблении наркотиков

После наезда на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле задержали 53-летнего мужчину. Как заявила представитель полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, его подозревают в покушении на убийство, опасном вождении и в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Вечером 26 мая водитель Ford Galaxy въехал в толпу людей в центре города, которая отмечала победу футбольного клуба «Ливерпуль» в чемпионате.

В заявлении для прессы Карен Джондрилл добавила, что подозреваемый остается под стражей и его допрашивает полиция.

По словам помощника начальника полиции Дженни Симс, в результате инцидента пострадали и госпитализированы более 50 человек. 11 из них остаются в больнице. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, заверила госпожа Симс.

Фотогалерея

Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле

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При наезде автомобиля на толпу в британском Ливерпуле пострадали более 50 человек, среди них четверо детей

При наезде автомобиля на толпу в британском Ливерпуле пострадали более 50 человек, среди них четверо детей

Фото: Owen Humphreys / PA / AP

Автомобиль въехал в толпу фанатов, отмечавших в центре Ливерпуля победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге

Автомобиль въехал в толпу фанатов, отмечавших в центре Ливерпуля победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге

Фото: Danny Lawson / PA / AP

Наезд на толпу совершил 53-летний британец, он остается единственным подозреваемым

Наезд на толпу совершил 53-летний британец, он остается единственным подозреваемым

Фото: Lee Smith / Reuters

Следствие не рассматривает версию теракта

Следствие не рассматривает версию теракта

Фото: Jon Super / AP

Машина проехала около 200 м, прежде чем остановиться

Машина проехала около 200 м, прежде чем остановиться

Фото: Jon Super / AP

Спасатели на месте происшествия

Спасатели на месте происшествия

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал трагедию «ужасной» и выразил соболезнования пострадавшим

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал трагедию «ужасной» и выразил соболезнования пострадавшим

Фото: Jon Super / AP

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Owen Humphreys / PA / AP

Двое пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии

Двое пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии

Фото: Jon Super / AP

Символика футбольного клуба «Ливерпуль»

Символика футбольного клуба «Ливерпуль»

Фото: Phil Noble / Reuters

Рабочий подметает улицу после наезда автомобиля на толпу в британском Ливерпуле

Рабочий подметает улицу после наезда автомобиля на толпу в британском Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

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При наезде автомобиля на толпу в британском Ливерпуле пострадали более 50 человек, среди них четверо детей

Фото: Owen Humphreys / PA / AP

Автомобиль въехал в толпу фанатов, отмечавших в центре Ливерпуля победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге

Фото: Danny Lawson / PA / AP

Наезд на толпу совершил 53-летний британец, он остается единственным подозреваемым

Фото: Lee Smith / Reuters

Следствие не рассматривает версию теракта

Фото: Jon Super / AP

Машина проехала около 200 м, прежде чем остановиться

Фото: Jon Super / AP

Спасатели на месте происшествия

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал трагедию «ужасной» и выразил соболезнования пострадавшим

Фото: Jon Super / AP

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Owen Humphreys / PA / AP

Двое пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии

Фото: Jon Super / AP

Символика футбольного клуба «Ливерпуль»

Фото: Phil Noble / Reuters

Рабочий подметает улицу после наезда автомобиля на толпу в британском Ливерпуле

Фото: Phil Noble / Reuters

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