Ледовое побоище

Пермская дума поддержала проект решения о новых требованиях к уборке кровли зданий в зимний период. Согласно ему, снег при накоплении более 30 см и сосульки должны быть убраны в течение трех дней. При этом снесенную наледь необходимо устранить с придомовой территории не позднее, чем через десять минут после окончания работ. Изменения также коснутся организации вывоза снега с придомовых территорий. По мнению депутатов, это потребует серьезных финансовых вложений от жильцов и управляющих компаний. Надзорный орган считает новые требования необходимыми, так как они направлены на обеспечение безопасности граждан.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На вчерашнем заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проект решения об изменениях правил благоустройства в части уборки крыш и кровель капитальных объектов в зимний период. Согласно проекту, внесенному главой Перми Эдуардом Сосниным, снег при накоплении более 30 см, наледь и сосульки подлежат устранению в течение трех дней после получения владельцем строения информации об их обнаружении. При этом снесенные сосульки и снег должны быть убраны в течение десяти минут после окончания работ. Очистка кровли должна производиться с ограждением пешеходных зон и принятием мер безопасности для прохожих и транспорта. Как указано в пояснительной записке к проекту, вопрос соблюдения требований к проведению работ напрямую влияет на обеспечение безопасности пешеходов и транспортных средств. Так, с ноября 2024-го по март 2025-го на портал «Управляем вместе» поступило 735 обращений о несвоевременной очистке кровель.

Проектом также предлагается регламентировать зимнюю уборку территорий для прохода пешеходов и проезда автотранспорта. Речь идет об обеспечении свободного подъезда спецтехники к люкам смотровых колодцев, узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения. В частности, владельцы земельных участков обязаны будут очищать территории от снега и ледяных образований при достижении толщины снежного покрова 10 см, обеспечивать вывоз снега в специально отведенные места в течение 12 дней после дня завершения уборочных работ. Обработку противогололедными материалами тротуаров предлагается проводить не позднее трех часов с момента получения управляющими организациями информации о скользкости.

Во время обсуждения законопроекта председатель гордумы Дмитрий Малютин отметил, что иногда изменения в правилах благоустройства «являются завышенными, так как администрация не всегда в состоянии обеспечить организацию работ и контроль их проведения». «Содержание придомовых территорий многоквартирных домов потребует проведения большой работы. Это не значит, что ей не нужно заниматься, но важно четко понимать, как будет контролироваться исполнение правил»,— отметил господин Малютин, обращаясь к мэрии. Он добавил также, что работы по очистке зданий и территорий от снега потребуют «серьезных трат от собственников».

Вопросы о финансировании зимних очистительных работ возникли и у других думцев. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, каким образом будут выделяться средства на вывоз снега с жилых территорий. Он также обратил внимание, что у части многоквартирных домов есть возможность складировать снег на своих же территориях, не мешая проезду. «По сути, мы лезем жителям прямо в карман, так как стоимость вывоза снега не входит в плату за содержание и текущий ремонт»,— подчеркнул господин Болквадзе.

Депутат Марк Коробов добавил, что, учитывая новую допустимую высоту снежных образований на крышах (30 см), очищать объекты придется после каждого снегопада. По его словам, с жильцов на эти нужды обычно собирается 5–7 тыс. в месяц. Но таких средств будет недостаточно для обозначенных объемов работ. Это, в свою очередь, может сказаться на финансовом состоянии управляющих организаций, которым будут назначаться «бесконечные штрафы».

Мэрия пояснила, что правила благоустройства создаются для того, чтобы граждане имели комфортную среду для жизнедеятельности. «Думаю, что жильцы скажут только спасибо, что от подъездов будет вывозиться снег. Машины будет удобно парковать»,— отметил замглавы администрации Перми Алексей Синев.

В прокуратуре решение о внесении новых требований сочли «достаточным». Прокурор города Егор Шмырин обратил внимание, что правила вводятся для обеспечения безопасности не только жителей многоквартирных домов, но и граждан, пользующихся другими объектами капитального строительства, в том числе административными зданиями, торговыми центрами и предприятиями. «Федеральное законодательство говорит о том, что образование сосулек и наледи на крышах не допускается в принципе. Поэтому любая управляющая компания и ТСЖ должны содержать крышу в идеальном состоянии всю зиму»,— подчеркнул господин Шмырин.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Малютин назвал новые требования «жесткими и консервативными». При этом, несмотря на наличие вопросов управленческого и финансового характера, нормы касаются безопасности объектов, находящихся в зоне муниципальной ответственности, включая детские сады и школы.

Анастасия Леонтьева