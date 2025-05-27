Этаж раздора

Земля под строящимся ЖК «Три девятых» одного из крупнейших пермских застройщиков — ПЗСП стала предметом судебного спора. Девелопер обратился в суд с требованием обязать продавца участка Александра Самсонова заключить допсоглашение к договору. По его условиям, он должен был получить более 2 тыс. кв. м коммерческих площадей в построенных домах. В проект одного из объектов были внесены изменения, господину Самсонову предложили помещения в цокольном этаже, но он отказался.



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АО «ПЗСП» обратилось в Дзержинский районный суд Перми с иском к физическому лицу Александру Самсонову. Заявление зарегистрировано в суде 20 мая в категории «прочие исковые дела», иных деталей спора не раскрывается. По данным «Ъ-Прикамье», требования ПЗСП касаются участка по ул. Кронштадтской, 39, где компания возводит ЖК «Три девятых».

Как пояснили в ПЗСП, предприятие выкупило данный участок у Александра Самсонова. Стороны подписали многосоставный комплексный договор, согласно которому застройщик, помимо финансовых средств, обязался передать продавцу будущие коммерческие помещения на первых этажах в домах по ул. Кронштадтской, 39 и ул. Горького, 10. В общей сложности речь идет о 2 тыс. кв. м, из которых 730 кв. м — помещения в доме на ул. Горького. Однако из-за сложного рельефа проектная документация для возведения дома на ул. Горького изменилась. Первый этаж здания, предназначенный для размещения коммерческих объектов, стал цокольным. ПЗСП предложил передать Александру Самсонову помещения на цокольном этаже, с чем ответчик не согласился.

В ПЗСП уточнили, что дом спроектирован по требованиям, установленным инспекцией по охране объектов культурного наследия. Вход в него и окна цокольного этажа по направлению к Каме расположены на уровне земли — в соответствии с изначальным договором. ПЗСП просит суд обязать ответчика подписать дополнительное соглашение с учетом возникших обстоятельств. «Наша основная цель — выполнение обязательств перед партнером и участниками долевого строительства. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение для всех сторон»,— обратили внимание в ПЗСП.

Связаться с Александром Самсоновым по известным «Ъ-Прикамье» номерам не удалось. По данным kartoteka.ru, господин Самсонов вместе с Татьяной Беловой владеет строительным ООО «Портал». Раньше он также контролировал строительное ООО «СДМ», ООО «МЧС Траст», зарегистрированное по ул. Кронштадтской, 39 (сейчас учредитель обоих ООО — Ирина Некрасова, бывшая Самсонова). Кроме того, господин Самсонов возглавлял уже ликвидированные ООО «Габионы Прикамья» (подготовка стройплощадки) и ООО «ДО «Хутор Русское поле» (предоставление мест для временного проживания).

Напомним, в 2022 году ПЗСП купил в микрорайоне Данилиха по ул. Кронштадтской, 39 территорию в 2,1 га, занятую «Китайским рынком». Землю приобрели у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находились компании «Главкран» и СДМ). Разрешение на возведение ЖК «Три девятых» ПЗСП получил в октябре 2024 года. Общая жилая площадь объекта составит 49,6 тыс. кв. м, первая очередь вводится в эксплуатацию во втором квартале 2027 года, а целиком ЖК необходимо ввести до конца первого квартала 2028 года. Дом по ул. Горького, 10 относится к бизнес-классу, его строят с конца 2024 года, а сдадут в IV квартале 2027-го.

По мнению судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, для Александра Самсонова риски связаны с потенциальной необходимостью принять коммерческие помещения вместо первого на цокольном этаже, что может существенно снизить их коммерческую привлекательность. «Цокольный этаж является сложным инженерным сооружением и часто получается некомфортным с точки зрения эксплуатации»,— рассуждает господин Терентьев. Наиболее вероятным исходом представляется частичное удовлетворение требований истца с одновременным определением компенсации для ответчика. Суд может обязать господина Самсонова принять помещения в цокольном этаже, но с корректировкой финансовых условий договора или предоставлением дополнительных гарантий по их коммерческому использованию. Такой подход соответствует принципу справедливого распределения рисков между сторонами сложного строительного проекта, считает эксперт.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель практики «Недвижимость, энергетика и ЖКХ», кандидат юридических наук Александр Латыев отметил, что обсуждать дело ПЗСП и господина Самсонова, не видя самого договора, сложно. Но, судя по описанию, между ПЗСП и Александром Самсоновым был заключен некий меноподобный договор, по которому ответчик передал участки в собственность ПЗСП, а предприятие обязалось передать ему часть помещений в построенных объектах. «В любом случае, как бы ни решился спор о том, какие именно помещения подлежат передаче Александру Самсонову, почти невозможно представить себе ситуацию, при которой это привело бы к возврату ему права собственности на земельный участок по ул. Кронштадтской, 39»,— полагает Александр Латыев.

Евгения Ахмедова