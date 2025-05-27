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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 26–28 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Биржевой курс доллара впервые за два года завершил неделю ниже уровня 80 руб./$. По итогам пятничных внебиржевых торгов курс американской валюты составил 79,57 руб./$, что на 1,43 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара снизился лишь на 1,06 руб., до 79,71 руб./$. Главные причины — высокое предложение валюты со стороны экспортеров и низкий спрос на нее со стороны импортеров, а также населения.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 80.00
«БКС Мир инвестиций» 78.50-82.00
ПСБ 78.00-83.00
Банк Русский Стандарт 78.00-81.00
«Цифра банк» 79.00-82.00
Консенсус-прогноз * 80.15

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«Цифра банк»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
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Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Спрос на валюту со стороны импортеров остается ограниченным

Курс доллара опустился ниже 80 руб./$ впервые с июня 2023 года. Поддержку рублю оказывает высокий объем предложения иностранной валюты на рынке, поскольку экспортеры продают в валюту в значительных объемах для аккумулирования рублевой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях ввиду высоких ставок в экономике. В то время как спрос на валюту со стороны импортеров остается ограниченным из-за охлаждения внутреннего потребительского спроса. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 79?82 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не на стороне рубля — дешевеющая нефть

Рубль продолжает тренд на укрепление. В качестве поддержки выступают валютные ограничения и высокая ключевая ставка. Также на стороне национальной валюты — традиционное приближение пика налоговых выплат. Траектория движения рубля во многом продолжает зависеть от динамики восстановления спроса на импорт, а также геополитической и санкционной риторики. Не на стороне рубля — дешевеющая нефть. Между тем на российском рынке снова идет активизация в обсуждениях перспектив внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. А в фокусе мировых рынков — новость о небольшом снижении доходности казначейских облигаций США и общая настороженность относительно ближайших перспектив динамики американского доллара. В еврозоне тем временем ожидается снижение ставки ЕЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

После уплаты налогов компаниями рубль может перейти в коррекцию,

На предстоящей неделе ожидаем попыток национальной валюты продолжить укрепление. Благодаря дополнительной поддержке со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26?28 мая, увеличат предложение иностранной валюты, рубль может попытаться выйти на новые локальные максимумы. В частности, в первой половине недели ожидаем смещения курса в диапазон 10,8?11 руб./CNY. Однако после уплаты налогов компаниями рубль может перейти в коррекцию, что позволит юаню отыграть потери и вернуться в диапазон 11?11,5 руб./CNY. Отметим, что основными факторами для крепкого рубля продолжают оставаться стабильная ситуация на рынке энергоносителей, слабый спрос на иностранные валюты со стороны бизнеса и повышенный интерес к рублевым активам на фоне высоких ставок.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Экспортеры вынуждены заводить валюту на внутренний контур

Валютные продажи экспортеров продавливают курс ниже 80 руб./$. Сильный рубль заставляет экспортеров продавать больше валюты, что приводит к дополнительному укреплению рубля. Тем не менее в мае не самые крупные налоговые выплаты, и ожидать уход курса существенно ниже 80 руб./$ не стоит. Курс будет находиться в интервале 78,5?82 руб. Экспортеры вынуждены заводить валюту на внутренний контур и продавать ее для покрытия рублевых издержек, так как это единственный способ получить рубли: нефтяники лишились около 150 млрд руб. выплат из бюджета в рамках демпферного механизма, а рублевые кредиты стоят дорого, да и ранее взятые долги надо обслуживать.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Внутренние факторы в основном носят позитивный характер

Рубль остается сильным в отсутствии негативных новостей. В фокусе остается геополитика и продолжение урегулирования на Украине посредством переговоров с США. Внутренние факторы в основном носят позитивный характер. Власти продлили требование к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки почти на год. Высокие процентные ставки и ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ повышают интерес к рублевым активам. Кроме того, приближается налоговый период, что также будет служить фоновой поддержкой российской валюты.

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