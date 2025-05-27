Курс доллара. Прогноз на 26–28 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Спрос на валюту со стороны импортеров остается ограниченным Курс доллара опустился ниже 80 руб./$ впервые с июня 2023 года. Поддержку рублю оказывает высокий объем предложения иностранной валюты на рынке, поскольку экспортеры продают в валюту в значительных объемах для аккумулирования рублевой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях ввиду высоких ставок в экономике. В то время как спрос на валюту со стороны импортеров остается ограниченным из-за охлаждения внутреннего потребительского спроса. Мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 79?82 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не на стороне рубля — дешевеющая нефть Рубль продолжает тренд на укрепление. В качестве поддержки выступают валютные ограничения и высокая ключевая ставка. Также на стороне национальной валюты — традиционное приближение пика налоговых выплат. Траектория движения рубля во многом продолжает зависеть от динамики восстановления спроса на импорт, а также геополитической и санкционной риторики. Не на стороне рубля — дешевеющая нефть. Между тем на российском рынке снова идет активизация в обсуждениях перспектив внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. А в фокусе мировых рынков — новость о небольшом снижении доходности казначейских облигаций США и общая настороженность относительно ближайших перспектив динамики американского доллара. В еврозоне тем временем ожидается снижение ставки ЕЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков После уплаты налогов компаниями рубль может перейти в коррекцию, На предстоящей неделе ожидаем попыток национальной валюты продолжить укрепление. Благодаря дополнительной поддержке со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26?28 мая, увеличат предложение иностранной валюты, рубль может попытаться выйти на новые локальные максимумы. В частности, в первой половине недели ожидаем смещения курса в диапазон 10,8?11 руб./CNY. Однако после уплаты налогов компаниями рубль может перейти в коррекцию, что позволит юаню отыграть потери и вернуться в диапазон 11?11,5 руб./CNY. Отметим, что основными факторами для крепкого рубля продолжают оставаться стабильная ситуация на рынке энергоносителей, слабый спрос на иностранные валюты со стороны бизнеса и повышенный интерес к рублевым активам на фоне высоких ставок.

Илья Федоров,

главный экономист Экспортеры вынуждены заводить валюту на внутренний контур Валютные продажи экспортеров продавливают курс ниже 80 руб./$. Сильный рубль заставляет экспортеров продавать больше валюты, что приводит к дополнительному укреплению рубля. Тем не менее в мае не самые крупные налоговые выплаты, и ожидать уход курса существенно ниже 80 руб./$ не стоит. Курс будет находиться в интервале 78,5?82 руб. Экспортеры вынуждены заводить валюту на внутренний контур и продавать ее для покрытия рублевых издержек, так как это единственный способ получить рубли: нефтяники лишились около 150 млрд руб. выплат из бюджета в рамках демпферного механизма, а рублевые кредиты стоят дорого, да и ранее взятые долги надо обслуживать.