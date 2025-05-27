Келлог: общие потери в конфликте на Украине превысили 1,2 млн человек

Кит Келлог, спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине, заявил, что суммарные потери в украинском конфликте превысили 1,2 млн человек. Эти потери, отметил он, значительно превышают число американских военных, погибших во Второй мировой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: AP Кит Келлог

Фото: AP

«Необходимо как можно скорее закончить этот конфликт»,— сказал господин Келлог в эфире телеканала Fox News. По его словам, Дональд Трамп активно работает над тем, чтобы боевые действия на Украине прекратились как можно быстрее.

Несколько часов назад господин Келлог сообщил, что США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта. США, по его словам, ожидают аналогичный список от России для сравнения требований сторон. После этого планируется организовать новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию.