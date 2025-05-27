Росприроднадзор взыскивает с мэрии Новороссийска 155 млн рублей

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует с администрации Новороссийска 155 млн руб. за загрязнение почвы. Дело рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Как рассказали «Ъ-Новороссийск» в ведомстве, 22 декабря 2022 года специалистами управления было осуществлено выездное обследование водоохранной зоны Черного моря в границах города. Установлено, что на территории земельного участка с кадастровым номером 23:47:0118001:4157 накапливаются отходы грунта, загрязненного строительными материалами. Площадь загрязненного земельного участка составила 3,4 тыс. кв. м. «Фактический объем размещенных отходов на вышеуказанном земельном участке составил 1,4 тыс. куб. м»,— уточнили в подразделении Росприроднадзора.

Согласно данным публичной кадастровой карты, земельный участок расположен в Южном районе города на улице Григорьева и предназначен под строительство образовательных учреждений. Правообладателем земельного участка является администрация Новороссийска.

В настоящий момент в судебном заседании объявлен перерыв.

Лия Пацан