Компания «Каталитик Пипл», принадлежащая «Т-Технологиям» и «Интерросу», становится совладельцем «Яндекса». В рамках инвестиций в технологичный бизнес «Каталитик Пипл» получает 9,95% «Яндекса». Для инвестиции в «Яндекс» не используется капитал «Т-Технологий». Стоимость сделки также ниже текущей рыночной оценки доли в «Яндексе». «Т-Технологии» и «Яндекс» рассматривают возможность совместных проектов в образовании, технологиях ИИ и безопасности на взаимовыгодной основе.

Совет директоров «Юнипро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Также компания сообщила, что годовое собрание акционеров пройдет 30 июня в заочном формате.

Развитие собственного направления финансовых технологий продолжит оставаться стратегическим направлением работы «Яндекса». Изменения в структуре акционеров не повлияют на стратегию и операционную деятельность компании, сообщили в пресс-службе "Яндекса".