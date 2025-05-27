В Калининграде арестовали смотрящего за регионом

Калининградский областной суд на два месяца арестовал 45-летнего мужчину, которого обвиняют в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. «РИА Новости» пишет, что речь идет об Алексее Белове, который находился в розыске с декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Калининградского областного суда Фото: Телеграм-канал Калининградского областного суда

По версии следствия, в феврале 2024 года арестованный организовал собрание представителей криминальной среды Калининградской области, на котором его наделили неформальным статусом смотрящего за регионом.

Пресс-служба суда также уточнила в Telegram, что в ноябре 2024 года мужчина вместе с напарником вымогал у двух жителей Калининграда не менее 1 млн руб. В случае отказа они угрожали рассказать, что потерпевшие якобы готовились к преступлению.

Суд также указал, что арестованный не работает, а также не имеет регистрации и постоянного места жительства. Обвинение ему предъявили заочно 16 апреля.