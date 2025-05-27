«Возможны любые сюрпризы»

В Кремле заявили, что для России приоритет — собственная безопасность, а не оценки со стороны президента США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также обвинил европейские страны в нагнетании напряженности. Между тем спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что в Вашингтоне получили украинские предложения и теперь ждут российский мирный план. Одновременно в Киев прибывает глава МИД Турции Хакан Фидан, ранее он был в Москве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ставки в конфликте продолжают повышаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Москву, встретился с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным, затем направился в Киев. Согласно официальным сообщениям, в российской столице обсуждали Украину, а также сотрудничество в газовой сфере. С первой темой понятно: Анкара готова и дальше предлагать себя в роли посредника по урегулированию кризиса. В частности, официально заявлено, что президент Реджеп Тайип Эрдоган будет очень рад, если российско-украинские переговоры продолжатся в Стамбуле.

Однако ясность на этот счет на сегодня отсутствует. Более того, многое указывает на не очень радужную перспективу срыва переговорного процесса. Спецосланник президента США Кит Келлог, который нынче вышел на первый план, сообщил, что Киев передал в Вашингтон свои мирные предложения, теперь того же ждут от Москвы. Как только все соберут, американские посредники определятся с местом и временем очередного раунда консультаций. Келлог даже предположил, что в Женеве может пройти трехсторонняя встреча Путин—Трамп—Зеленский. Конечно, Белый дом больше устраивал Ватикан, однако Кремль против этого возражает, так что Швейцария может стать альтернативой.

Выглядит все это чем–то из области фантастики. Поэтому вернемся к Турции, вернее, ко второму вопросу, который обсуждался в ходе московского визита министра Фидана, то есть к газу. Глава турецкого МИД просил Путина оказать поддержку переговорам между турецкой энергетической компанией Botas и «Газпромом». Что это может означать, господин министр не расшифровал. Между тем догадаться нетрудно: Турция, по всей вероятности, очень надеется сохранить скидку на поставки стратегического топлива, а то и вовсе за него не платить. Однако можно предположить, что российский партнер от такой перспективы не в восторге. Иначе зачем просить помощи у первого лица?

При чем же здесь украинские события? При том, что все между собой связано. Мол, вы же хотите политической поддержки и комфортную площадку в Стамбуле, так уступите немного в газовом вопросе. Тем более что есть идея создания большого газового хаба именно в Турции, дабы наладить торговлю с той же Европой. Значит, можно и навстречу пойти.

Другой вопрос на слуху — это российская база в Сирии, которую Москве хотелось бы сохранить. И в этой части многое зависит от президента Эрдогана.

К слову, Турция страна транзитная: через нее идет нефть, газ и другие товары. Турецкие курорты любимы россиянами. В общем и целом разные сюрпризы возможны не только со стороны враждебного Запада, но и важный партнер может неприятно удивить. Как бы то ни было, ждем подробностей киевского визита министра иностранных дел Турции Фидана. Наверное, он привезет Владимиру Зеленскому некие важные предложения от Российской Федерации или же подробности мирного плана, которые так ждут в Америке.

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Дмитрий Дризе